Milan nel caos: Kessie e Rafael Leao diventano un caso

ULTIME NEWS MILAN – Una sconfitta storica e umiliante per una squadra del blasone del Milan. I rossoneri, infatti, non subivano un passivo di cinque gol dal lontano 3 maggio 1998. In quell’occasione fu la Roma ad infliggere una sonora lezione al Milan dell’allora allenatore Fabio Capello. Un ko difficile da digerire quello contro l’Atalanta, soprattutto vista la fase di crescita ammirata nelle ultime giornate. Sembrava che i rossoneri avessero davvero trovato la giusta quadra dopo un inizio a dir poco complicato, e invece nulla da fare: questa sconfitta rappresenta che di lavoro da fare ce ne sia davvero tanto.

La storia del Milan obbliga tutti i giocatori a dover portare rispetto alla maglia e ai tifosi che, pur vivendo un momento complicato, non stanno mai facendo mancare il suo apporto. Ieri, infatti, erano più di 2000 coloro i quali hanno assistito a questa netta sconfitta. Un rispetto che alcuni di loro non hanno affatto dimostrato, considerando i comportamenti avuti alla fine del match. Nelle ultime ore il dito è stato puntato su Franck Kessie e Rafael Leao.

L’ivoriano, come se non bastasse l’umiliazione, ha rilasciato un ‘like’ su Instagram decisamente evitabile all’autore della prima rete, Alejandro ‘Papu’ Gomez. Un gesto che sa di sfottò per tutti quei tifosi che, inermi, si sono scoraggiati davanti alla tv o allo stadio per una delle prove peggiori di sempre. Un ‘infortunio’ non da poco per Kessie che, come tutto il resto della squadra, si è reso spettatore non pagante di una prova maiuscola dell’Atalanta.

Rafael Leao, se possibile, ha fatto anche peggio del suo compagno di squadra. Il portoghese è stato immortalato da un suo amico mentre fumava e beveva allo stesso tempo. Nessun senso di colpa e voglia di festeggiare non sono di certo i sentimenti che ci si aspetterebbe dopo una debacle di questa portata.

Difficile immaginare dunque un futuro roseo se i calciatori in rosa si lasciano andare a comportamenti simili. Il vanto del Milan è sempre stato quello di saper costruire dei veri uomini dal punto di vista comportamentale, oltre che straordinari fuoriclasse. Un compito che finora appare non riuscito e che, probabilmente, è uno dei motivi di una mancata crescita. La strada è lunga da tutti i punti di vista, ma qualcosa bisogna pur fare. Soprattutto per i tifosi di una squadra che sta diventando l'opposto di quello che è sempre stata.

