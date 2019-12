Atalanta-Milan, settore ospite rossonero esaurito: oltre 2000 tifosi presenti

ULTIME NEWS MILAN – Atalanta-Milan, lunch match della 17^ giornata, andrà in scena tra poco al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. Una partita molto importante per il Milan, che aspetta la svolta decisiva per rientrare nella lotta per l’Europa. I tifosi lo sanno e hanno accompagnato in massa la loro squadra, facendo sentire il solito supporto. Saranno infatti oltre 2000 i supporters rossoneri presenti allo stadio, settore ospite esaurito nonostante il momento non esaltante. Intanto sono ufficiali le scelte di Stefano Pioli per il match: per saperne di più, continua a leggere >>>

