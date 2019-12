Milan, Rivera attacca Elliott: “Il loro mestiere non è gestire una squadra di calcio”

ULTIME NEWS MILAN – Gianni Rivera, ex campione indiscusso del Milan, ha parlato della società rossonera nel giorno del 50esimo anniversario della vittoria del Pallone d’Oro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio 1’: “Qualcosa va corretto: mi sembra strano che questa squadra, con valori comunque buoni, sia in quella posizione di classifica. L’Atalanta può fare certe cose perché le ha dimostrate ma è stato un risultato esagerato: c’è qualcosa da correggere ma se non sei dentro non si può sapere cosa

Su Elliott: “Deve vendere? Non lo so, sono cose molto delicate: sanno benissimo cosa dovrebbero fare, probabilmente cercano un acquirente, perché non è il loro mestiere gestire un club di calcio, ma senza voler svendere. La squadra non è drammatica come valori, il fatto che succedono certe situazioni significa che ci sono situazioni ambientali particolari: è un peccato perché il Milan merita molto di più”.

Intanto l’agente di un difensore seguito dal Milan conferma l’interesse rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android