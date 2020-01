Milan Femminile, cronaca e tabellino del match perso per 2-1 contro l’Empoli

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

Inizia male il 2020 delle rossonere, che cadono in casa contro l’Empoli Ladies nell’11° giornata di Serie A Femminile, l’ultima del girone d’andata. Una brutta giornata per le ragazze di Mister Ganz, complici anche le numerose assenze. Arriva così la prima sconfitta casalinga, la seconda stagionale dopo quella esterna contro la Florentia San Gimignano. Al Brianteo, dopo un primo quarto d’ora di furore, il Milan non riesce mai a esprimersi sui suoi livelli. Le reti avversarie, di Prugna e Di Guglielmo, arrivano nella ripresa e puniscono le rossonere, che accorciano le distanze nel finale con Linda Tucceri Cimini senza però riuscire a rientrare totalmente nel punteggio. La classifica ora vede il Milan al quarto posto con 20 punti, in attesa di recuperare la sfida contro la Pink Bari. Il prossimo appuntamento è per lunedì 20 gennaio alle 12.30 al Vismara contro la Roma.

LA CRONACA

L’inizio del Milan è molto vigoroso: prima Giacinti e poi Bergamaschi provano a rendersi pericolose da destra, senza esito. Al 23′ la grande occasione per Vitale, che devia di sinistro un cross di Giacinti chiamando Baldi alla grande parata. Sale di tono l’Empoli Ladies, che al 29′ chiama Korenčiová a una grande uscita di piede per fermare Acuti. Al 30′ Hovland sul primo palo gira al volo sull’esterno della rete un corner di Tucceri Cimini; sul ribaltamento di fronte Cinotti manda alto a porta quasi sguarnita. La ripresa si apre con il vantaggio ospite: su un tiro sporco di Hjohlman, Prugna insacca da due passi. Le rossonere non creano grossi pericoli e all’82’, in contropiede e sempre su assist di Hjohlman, è Di Guglielmo a segnare il raddoppio. Nell’assalto finale, Linda Tucceri Cimini accorcia le distanze su assist di Heroum, ma la rimonta rossonera si ferma qui.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI LADIES 1-2

Milan (4-3-3): Korenčiová; Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri; Mauri, Carissimi (11’st Jane), Čonč (24’st Heroum); Bergamaschi, Giacinti, Žigić (17’st Longo). A disp.: Piazza; Bellucci, Capelli, Kulis, Tamborini. All.: Ganz.

Empoli (4-3-3): Baldi; Prugna, Papaleo (38’st Anghileri), Garnier (42’st De Rita), Hjohlman, Simonetti, Acuti, Giatras, Di Guglielmo, Cinotti, Varriale. A disp.: Lugli, Boglioni, De Vecchis, Ness, Morucci, Cotrer. All. Pistolesi.

Arbitro: Lovison di Padova.

Gol: 8’st Prugna (E), 37’st Di Guglielmo (E), 43’st Tucceri Cimini.

Ammonita: 26′ Bergamaschi (M).

