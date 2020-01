Il Sindaco Sala: “Statua di Ibrahimovic a Milano? Perché no”

ULTIME NEWS MILAN – Ecco le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala che, interrogato sulla possibilità di spostare la statua di Zlatan Ibrahimovic a Milano, ha così risposto: “Non ho mai valutato la possibilità di portare la statua di Ibrahimovic a Milano, se qualcuno vuole proporre l’idea non ho nulla in contrario. Il giocatore, aldilà di quale maglia indossi, è stato ed è ancora un grande campione, mi auguro possa dare il suo contributo al Milan. Da interista posso dire che l’ingaggio di Ibrahimovic è un bene per la Serie A. Un posto per la statua? Bisogna chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede”. Alessio Romagnoli, intanto, compie 25 anni. Ecco il messaggio di auguri del Milan, continua a leggere >>>

