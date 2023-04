Milan, difesa imbattuta da cinque gare. Pioli: “Fatta partita da Champions”

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della vittoria del Milan di ieri sera contro il Napoli in Champions League. La gara d'andata è terminata 1-0 per i rossoneri grazie ad un gol di Bennacer, i quali hanno tenuto inviolata la propria porta per la quinta gara consecutiva in Champions League. Ciò non accadeva dalla stagione 2004-2005, quando arrivò a sette. Al termine del match, Stefano Pioli ha commentato così la vittoria della sua squadra: "Il Napoli è partito meglio di noi, abbiamo palleggiato male quando non c’era da palleggiare. C’è un po’ di rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, ma il risultato ci può far sperare per il passaggio del turno. Chi mi è piaciuto di più? Tutti. Leao certamente. Mi è piaciuto Giroud, mi è piaciuto Tomori, abbiamo fatto una partita da Champions. Così come Bennacer: ha fatto una grandissima partita ma era un po’ affaticato per il grande lavoro che aveva fatto, ecco perché l’ho cambiato".