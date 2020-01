Milan-Dani Olmo: la chiave per sbloccare l’affare è la scadenza del contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan resta in attesa e vigila attentamente per capire se Dani Olmo, centrocampista spagnolo della Dinamo Zagabria, possa davvero trasferirsi in rossonero. La chiave che può far sbloccare l’affare in un senso è la scadenza del contratto del ragazzo di Terrassa col club croato fissata a giugno 2021. La Dinamo non vuole e non può permettersi di perdere il ragazzo a costo zero, per questo motivo – secondo la Gazzetta – potrebbe abbassare le pretese economiche verso la fine della sessione di mercato di gennaio. Il Milan resta in attesa e proverà l’affondo decisivo non appena vedrà un’apertura che comunque dovrà coincidere con una partenza: Suso o Paquetà>>>

