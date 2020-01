Calciomercato Milan – Dalla Spagna, contatti con il Valencia per Suso: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Da leader tecnico a giocatore in uscita. Il destino di Jesus Suso è ormai segnato. L’ambiente non gli perdona più nulla e il posto da titolare appare ormai lontanissimo. Il Milan sta pensando di inserirlo in un possibile scambio con Cengiz Under della Roma, ma negli ultimi minuti è spuntata un’ulteriore ipotesi per il suo futuro. Secondo quanto riferisce ‘Radio Marca’ il Valencia si sarebbe concretamente interessato allo spagnolo, tant’è che ci sarebbero già stati i primi contatti con il Milan. Situazione in aggiornamento, ma la certezza è che il futuro di Suso è sempre più lontano dal Milan. Intanto ecco le parole dell’allenatore della Dinamo Zagabria che apre alla cessione di Dani Olmo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android