Milan, Dalot: “Non ho infortuni perché mi impegno nell’alimentazione”

Diogo Dalot, terzino destro del Milan, ha parlato dell'importante dell'alimentazione nel mondo del calcio. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Men's Health Portogallo': "La nutrizione è un argomento molto discusso oggi e ho deciso, soprattutto in questa stagione, di approfondirlo e di investirvi un po' più del mio tempo, testando il mio corpo in relazione ad essa. Penso che sia un modo essenziale di preparare non solo l'allenamento, ma anche le partite e un'intera stagione. Questa è la stagione in cui ho il follow-up più dettagliato e preciso per quanto riguarda la nutrizione, e conto sull'aiuto del nutrizionista Filipe Sousa. Curiosamente, proprio in coincidenza con questo maggiore impegno nell'alimentazione, questa è la prima stagione in cui non ho nessun tipo di infortunio o problema muscolare. Quindi credo davvero che la nutrizione abbia un ruolo importante".