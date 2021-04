Mercato Milan – Dalla Francia: Milik lascerà l’OM, Diavolo in corsa / News

Le ultime sul mercato del Milan. Arkadusz Milik, attaccante del Marsiglia, può lasciare la Francia dopo soli sei mesi. II Diavolo c'è

Mancano soltanto 9 partite alla fine del campionato. Il Milan ha un solo obiettivo: conquistare almeno il quarto posto per accedere direttamente alla fase a gironi della Champions League. Una competizione a cui il club rossonero non partecipa dal lontano 2014. Ritornare nell'Europa che conta non vorrebbe soltanto dire aumentare il prestigio, ma anche il budget sul mercato . Non è un mistero, infatti, che partecipare alla Champions è sinonimo di introiti importanti.

Per questo motivo tale scenario diventa quasi fondamentale. Il Milan, intanto, sta iniziando già a disporre i primi mattoncini per il futuro. In tal senso, è ormai ai dettagli il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un altro anno. Lo svedese sta bene e non ha nessuna intenzione di lasciare il club rossonero. Attenzione però alla situazione che potrebbe crearsi intorno a lui. L'altro attaccante centrale in rosa, Mario Mandzukic, è tutt'altro che sicuro di una sua permanenza. Il croato, dopo qualche spezzone di gara, è infortunato da tempo e non ha dimostrato quell'integrità fisica che aveva tanto ostentato prima del suo arrivo. Inoltre, non c'è nessuna clausola che obblighi la dirigenza ad estendergli il contratto anche per la prossima stagione.