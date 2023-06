Milan, capitolo liste: la situazione dei rossoneri in ottica mercato

Detto del rebus relativo alle caselle per i giocatori extracomunitari, a Casa Milan vi è un altro problema da risolvere in ottica mercato. Stiamo parlando della Lista dei 25. Questa è un elenco di 25 giocatori che le squadre del nostro campionato devono consegnare al fine di poter schierare la propria formazione sia in campionato che in competizioni Uefa. Fin qui tutto facile, ma vi sono delle regole. Un massimo, appunto di 25 giocatori, 17 di questi possono essersi formati ovunque nel mondo, 4 devono essere cresciuti nel vivaio del club in questione e gli ultimi 4 devono essere cresciuti in un qualsiasi vivaio italiano.