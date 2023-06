Milan, rebus slot extracomunitari: cosa dice il regolamento

Il mercato del Milan, dopo voci, nomi e vari interessamenti, sembra finalmente scaldarsi. La trattativa per Ruben Loftus-Cheek appare ormai in dirittura d'arrivo, quella per Marco Sportiello attende il responso delle visite mediche e, infine, Luka Romero starebbe attendendo un'intesa totale fra le parti. Insomma, i rossoneri spingono sull'acceleratore per le operazioni in entrata, ma rimane un rebus che potrebbe incidere pesantemente sulle future trattative: le famose caselle per i giocatori extracomunitari.