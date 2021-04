Milan, Calabria: “Siamo padroni del nostro destino, non ci sono partite facili”

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato delle ultime partite di campionato. I rossoneri sono padroni del proprio destino

Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha parlato delle ultime partite di campionato. I rossoneri sono padroni del proprio destino. Una cosa che non accadeva da diversi anni. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Milan TV: "Non credo molto nel calendario duro e non duro, tutte le partite sono dure. Non ci sono partite scontate, devi essere bravo tu ad indirizzarle, se riesci a farlo poi è più semplice chiuderle. Nell'ultima partita dovevamo essere più bravi a farlo. Sono gare difficili anche con scontri diretti, ma siamo padroni del nostro destino, negli ultimi anni non abbiamo mai avuto questa possibilità".