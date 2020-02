Milan, Begovic sarà il quarto portiere a giocare in questa stagione

NEWS MILAN – Dopo i fratelli Donnarumma e Pepe Reina, il bosniaco Asmir Begovic sarà il quarto portiere del Milan a scendere in campo da titolare in questa stagione. Detto del forfait di Gigio in vista della gara di domenica contro il Genoa a porte chiuse, sarà il portiere ex Chelsea e Stoke City ad iniziare la gara dal 1′. Pepe Reina giocò proprio la gara di andata a causa di un virus intestinale che colpì il classe ’99. Lo spagnolo fu autore di una “papera” sulla rete di Schone, ma poi rimediò parando il rigore al danese allo scadere. Antonio, invece, ha giocato in questa stagione la gara contro la SPAL di Coppa Italia (3-0). Ora toccherà al bosniaco Begovic che già contro la Fiorentina ha fatto vedere di cosa è capace. Intanto, i rossoneri avevano chiesto il rinvio a lunedì: la risposta della Lega Calcio>>>

