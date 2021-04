Milan, Baiocchini: “Maldini, la Superlega e un Gazidis ‘alla Rangnick'”

Manuele Baiocchini ha parlato delle dichiarazioni di Paolo Maldini, rammaricato dal comportamento di Ivan Gazidis sulla Superlega

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport' ha parlato delle dichiarazioni di Paolo Maldini, rammaricato dal comportamento di Ivan Gazidis sulla Superlega. Ecco il suo pensiero: "Ancora una volta Maldini ha rilasciato dichiarazioni in maniera molto rammaricata per non essere stato informato; si ricorderà un anno fa quando c'erano le voci su Rangnick e Maldini non fu informato da Gazidis. L'ex capitano non ha preso bene la non informazione verso la sua persona, lui che è stato un simbolo di questa squadra. Ripensando un po' agli abbracci di Roma e alle parole molto dispiaciute di ieri ci saranno sicuramente un po' di cose da mettere a posto".