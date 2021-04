Calciomercato Milan – Ibrahimovic firma il rinnovo in serata | PM News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Zlatan Ibrahimovic firmerà questa sera il rinnovo di contratto di un altro anno con il Milan

Stando a quanto appreso dalla redazione di PianetaMilan, Zlatan Ibrahimovic firmerà il rinnovo di contratto con il Milan questa sera. Come già ribadito più volte, lo svedese prolungherà la sua storia con i rossoneri per un'altra stagione. L'attaccante ex Galaxy percepirà uno stipendio con una base fissa da 6.5 milioni di euro più 500 mila di bonus facilmente raggiungibili. Dopo aver trascorso due stagioni nella casa del 'Diavolo' dal 2010 al 2012, il 39enne è tornato a vestire la maglia del Milan nel dicembre del 2019. Ibrahimovic, prossimo ai 40 anni ad ottobre, giocherà il suo quinto campionato con i colori rossoneri sulla pelle. Sarà l'ultimo anno da calciatore? Intanto Maldini pensa anche a rinforzare il centrocampo: individuato il nuovo Pogba.