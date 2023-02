Milan-Atalanta, Giambruno: “La Dea dovrà essere umile come sempre”

Il noto opinionista Alberto Giambruno ha rilasciato alcune parole in merito alle mosse che l'Atalanta dovrà adottare per battere il Milan

Alberto Giambruno ha parlato ai nostri microfoni di Milan-Atalanta, gara in programma domenica 26 febbraio alle ore 20:45. Interrogato su come la Dea potrà colpire i rossoneri, il noto opinionista ha sostenuto che l'undici di Gian Piero Gasperini dovrà rimanere umile come ha sempre fatto. Di seguito le sue parole.