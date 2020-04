Milan, alla ripresa Ibrahimovic potrebbe essere il più in forma in Serie A

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, il fatto che Zlatan Ibrahimovic continui ad allenarsi in Svezia rispetto agli altri calciatori del campionato italiano potrebbe essere un vantaggio per il Milan. Il club rossonero – scrive la rosea – potrebbe avere a disposizione, alla ripresa della Serie A, il calciatore più in forma del torneo.

Ibra, infatti, poco dopo la chiusura del nostro Paese, è partito per Stoccolma dove, al contrario, le restrizioni sono molto “soft” e non obbligatorie. I ristoranti, ad esempio, non sono affollati, ma nemmeno chiusi. In questo modo, Zlatan ha continuato ad allenarsi con l’Hammarby, club di cui detiene importanti quote societarie (25%).

Intanto, il Premier Giuseppe Conte ha annunciato cosa riaprirà dal 4 maggio>>>

