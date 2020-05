Calciomercato Milan – Colloqui col Real Madrid per Takefusa Kubo (VIDEO)

CALCIOMERCATO MILAN – Nuova indiscrezione relativa al mercato futuro del Milan. Si parla del giovanissimo Takefusa Kubo, calciatore di proprietà del Real Madrid. A riportare dell’interesse sono i colleghi del portale spagnolo Transfer20.com.

Il nome di Kubo è emerso nei colloqui avvenuti tra Milan e Real Madrid per Luka Jovic. I Blancos vogliono mandare il calciatore in prestito per un’altra stagione. In quella attuale, ancora da concludere, gioca per il Mallorca: 25 presenze, 3 gol e 3 assist i suoi numeri.

Takefusa Kubo è un classe 2001, il prossimo 4 giugno compirà 19 anni. È di proprietà del Real Madrid dall’estate 2019 ed ha un contratto fino al 2024. Nato in Giappone, precisamente nella città di Kawasaki, Kubo è un’ala destra, alto 173 cm, piede preferito: sinistro. Può giocare nel tridente a destra, o adattarsi da trequartista o seconda punta. Già nel giro della nazionale maggiore, con la quale ha esordito appena un anno fa, collezionando sin qui 7 presenze.

Intanto facciamo assoluta chiarezza sul calendario per la ripartenza del calcio in Italia post-Lockdown >>>