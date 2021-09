Juventus-Milan, Ibrahimovic ci prova fino alla fine | News

Zlatan Ibrahimovic prova a esserci per Juventus-Milan, in programma domani sera a Torino. Difficile, ma lo svedese non molla

Salvatore Cantone

Zlatan Ibrahimovic ci prova per Juventus-Milan. Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive di un possibile recupero per lo svedese per la sfida di domani contro i bianconeri. Ibra ha un'infiammazione al tendine d'Achille, problema che consiglia prudenza, ma l'attaccante è abituato a sorprendere. Difficile che ce la faccia, ma non è escluso che lo svedese possa salire sul pullman della squadra per Torino. Molto dipenderà dalle sensazioni di Ibrahimovic: nessuno conosce meglio di lui il suo fisico.

Ma chi giocherà titolare in Juventus-Milan? Rebic o Giroud? Il croato sembra essere leggermente favorito, vista l'ottima prova contro il Liverpool. Il francese è partito alla grande, ma il Covid l'ha frenato e tra l'altro soffre attualmente per un problema alla schiena. Ecco perchè Pioli punterà probabilmente su Rebic, con Giroud pronto a subentrare a gare in corso. Sulla trequarti confermati Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao, così come la coppia centrale formata da Kjaer e Tomori. A centrocampo ritorna Tonali al posto di Bennacer. Calciomercato Milan: duello con la Juventus per Vlahovic. Le ultime