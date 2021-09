Calciomercato Milan – Vlahovic, in estate duello con la Juventus

Le ultime sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, secondo Tuttosport, è un obiettivo dei rossoneri. Su di lui c'è anche la Juventus

Salvatore Cantone

Dusan Vlahovic sarà uno degli obiettivi di calciomercato del Milan in estate. A scriverlo è Tuttosport, in edicola questa mattina. Il quotidiano torinese, infatti, non si sofferma solo sulla sfida tra Juventus e Milan, in campo domani sera allo Stadium, ma anche sul mercato. I due club si sono contesi Kaio Jorge, che ha scelto di vestire la maglia bianconera, ma potrebbe esserci un nuovo duello.

Vlahovic, attaccante della Fiorentina, interessa sul calciomercato a Juventus, Milan e Inter. In estate Commisso ha chiesto 40 milioni di euro, cifra impossibile da spendere per i club italiani, ma il suo nome potrebbe tornare d'attualità la prossima estate. Il calcio mondiale è stato sconvolto dal coronavirus, ma questa attuale dovrebbe essere la stagione della ripartenza, con gli stadi riaperti e gli sponsor che non abbandonano il mondo del pallone.

Certo l'arrivo di Vlahovic al Milan è tutt'altro che facile, così come alla Juventus. I club esteri, infatti, hanno un potere d'acquisto superiore e dunque molto dipenderà dal giocatore, che dovrà decidere se restare o meno in Italia. Di sicuro il club rossonero è alla ricerca di un attaccante: Maldini e Massara pensano a come sostituire Ibrahimovic, che prima o poi dirà stop al calcio giocato. Vlahovic - che ha come idolo proprio Zlatan - sarebbe il sostituito ideale, vista la forza e la personalità che sta dimostrando alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà, ma si prospetta un nuovo duello di calciomercato tra Milan e Juventus.