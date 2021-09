Calciomercato Milan – Icardi, Maldini non esclude l’ingaggio dell’argentino

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara starebbero pensando Icardi per rinforzare l'attacco nella prossima stagione

Il Milan sul calciomercato pensa a Mauro Icardi. Come viene riportato da Tuttosport, Maldini e Massara stanno iniziando a pensare al sostituto di Zlatan Ibrahimovic . Uno degli obiettivi potrebbe essere Dusan Vlahovic , ma la Fiorentina chiede almeno 40 milioni di euro e la concorrenza è elevata. Vlahovic viene considerato il sostituto ideale di Ibra, ma arrivare al talento serbo non sarà facile.

Su Icardi invece la situazione è diversa. L'argentino può lasciare il Psg la prossima estate e il ritorno in Italia sarebbe cosa gradita. Sull'ex Inter c'è la Juventus, che ha sempre tenuto vivi i rapporti con l'entourage del centravanti, ma attenzione anche al Milan. Al momento non ci sono stati dei veri contatti, ma la società non esclude l'ipotesi di un suo ingaggio. Staremo a vedere Calciomercato Milan, duello con la Juventus per Vlahovic: le ultime >>>