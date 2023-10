Zuliani: “Pioli? Il Milan ha fatto mercato con i nostri 100 milioni…”

Intervistato dai microfoni di Juventibus, sul Twitch, Claudio Zuliani ha parlato del Milan e della campagna acquisti dei rossoneri. Il noto giornalista, tifoso della Juventus , ha commentato le parole di Stefano Pioli , il quale ha confessato di vedere i bianconeri come principale contendente al titolo: "Io a Pioli darei Nicolussi Caviglia e prenderei in cambio un paio dei suoi giocatori così vediamo come se la cava...".

Infine, Zuliani ha concluso parlando degli introiti del Milan ricevuti dal piazzamento in Champions League della scorsa stagione, agevolato dalla penalizzazione proprio alla Juventus: "Visto che ha fatto mercato con i 100 milioni nostri, che erano per noi quei soldi lì, gli darei un bel Nicolussi Caviglia, un bell'anno fuori dalle coppe e vediamo come se la cava". LEGGI ANCHE: Milan, i pochi dubbi in vista del match con il Borussia Dortmund >>>