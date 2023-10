Milan, ora la Champions League: i dubbi in vista del Borussia Dortmund

Dopo la vittoria sulla Lazio, il Milan si prepara alla Champions League: pochi dubbi in vista del match contro il Borussia Dortmund

Vittoria e tre punti contro la Lazio ma, almeno fino a giovedì, è arrivato il momento di archiviare il campionato. Il Milan mette nel mirino la Champions League , preparando una gara già delicata contro il Borussia Dortmund . Se il pareggio con il Newcastle è stato accolto come un'opportunità persa, quella contro la squadra di Terzic è una partita da vincere senza fare calcoli.

L'appuntamento europeo, dunque, arriva forse nel momento migliore possibile. Tre successi di fila e una squadra che dà l'impressione di aver appreso appieno i dettami tattici del proprio allenatore. Il Milan è pronto e ha anche qualche certezza in più rispetto al precedente match con il Newcastle. Se vi erano dubbi riguardo quei nuovi giocatori che non si erano ancora presentati al meglio, dopo Verona, Cagliari e Lazio, pare non esservi più titubanze.