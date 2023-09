Zola: “Il Milan sta dimostrando di essere una squadra importante”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Zola ha parlato del Milan in vista della lotta per lo Scudetto

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Zola ha parlato del Milan in vista della lotta per lo Scudetto: "L'Inter ha ripreso da dove aveva lasciato e si sta riproponendo. L'ho vista contro il Cagliari e mi ha impressionato, per qualità e padronanza del gioco. Ci sono anche altre realtà, la Serie A sta crescendo, ci sono tante squadre che giocano bene. Lo stesso Milan, derby escluso, sta dimostrando di essere una squadra importante".

Infine, l'ex attaccante ha concluso con un pensiero sulla Nazionale di Luciano Spalletti: "È un momento importante per gli azzurri, noi come nazione dobbiamo impegnarci a dare più materiale a Spalletti. C'è la necessità di produrre giovani italiani di valore. Lo abbiamo sempre fatto in passato, dobbiamo tornare a farlo anche adesso. In altre nazioni stanno facendo esattamente questo. Serve più attenzione su come crescere i giovani nei settori giovanili".