Su cosa crede che non abbia funzionato nei rossoneri: «Credo che sia mancato equilibrio. Il Milan ha avuto periodi in cui è stato molto bravo offensivamente, giocando bene e facendo tanti gol. Però magari erano fragili e alla fine lo paghi, perché finisce per toglierti certezze anche dal punto di vista offensivo. Secondo me la squadra non ha raggiunto l’equilibrio che altre invece hanno. Come il Napoli per esempio, si vede che la squadra di Conte è solida. Come lo è l’Inter. E questa è una condizione essenziale per far bene ad altissimo livello».