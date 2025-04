Zoff sulla corsa alla Champions League: “Il Milan ormai lo vedo fuori dai giochi”

Secondo Dino Zoff, il Milan ormai difficilmente riuscirà a centrare il quarto posto in Champions League. Nonostante la presenza in rosa di giocatori di grande livello, i rossoneri non sono riusciti a trovare la continuità necessaria per restare tra le prime quattro squadre del campionato. Tuttavia, il valore della squadra resta indiscutibile e, con i giusti accorgimenti, il Milan potrebbe presto tornare tra i principali candidati alla vittoria dello Scudetto. LEGGI ANCHE: Milan, una panchina per tre: pro e contro dei candidati di Furlani >>>