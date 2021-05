Zoff: “Futuro Donnarumma? L’ultima parola spetta al calciatore” | News

Le ultime notizie sul Milan. Dino Zoff, ex portiere, ha parlato di Gigio Donnarumma, portiere del Milan alle prese con il rinnovo di contratto

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, l'ex portiere Dino Zoff ha parlato del futuro di un altro portiere, ovvero quello di Gigio Donnarumma. Queste le sue parole sul numero 99 rossonero. "Credo sia antipatico creare queste guerre sul rinnovo, poiché generano tensioni evitabili che possono influire sul rendimento in campo, soprattutto per un ragazzo così giovane che ha prospettive fenomenali davanti a sé. L'ultima parola, a mio avviso, spetta sempre al calciatore, quindi non penso che la colpa vada attribuita solo a Raiola".