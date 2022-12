Zigoni: “Darei qualsiasi cosa per allenarmi ancora con Pirlo e Ronaldinho”

Gianmarco Zigoni, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo passato in maglia rossonera

Cresciuto tra Treviso, Milan e Genoa, Gianmarco Zigoni ha avuto anche il piacere di esordire tra i grandi con i rossoneri. Nella stessa stagione in cui vinse la Coppa Italia Primavera (2009-2010, finale di ritorno contro il Palermo vinta 2-0), l'attuale attaccante della Juve Stabia ha esordito con la prima squadra del Milan in un match contro la Lazio, subentrando a Filippo Inzaghi . Allora era un Milan pieno zeppo di campioni del calibro di Nesta, Thiago Silva, Zambrotta, Pirlo, Ronaldinho, Pato e moltissimi altri.

Intervistato da 'La Casa di C', Zigoni ha parlato proprio della sua esperienza in rossonero. "Ho dei ricordi bellissimi, darei qualsiasi cosa per tornare a quando mi allenavo con Ronaldinho e Pirlo. Ho fatto il ritiro con loro e l’esordio nel 2010 a San Siro contro la Lazio. Sono cresciuto seguendo gli insegnamenti di Stroppa, mi dispiace per il suo esonero a Monza, ma spero avrà altre occasioni per continuare a dimostrare di essere un grande allenatore”, ha detto Zigoni. Milan, il rinnovo di Giroud potrebbe tardare: la situazione.