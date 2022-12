Milan, il rinnovo di Giroud potrebbe tardare: la situazione

Il Milan è una squadra che ha visto molti dei suoi talenti migliorare con gli anni. Per questo sono arrivati molti rinnovi in casa rossonera, ma ne mancano altri molto importanti. Uno di questi è senz'altro quello di Olivier Giroud , che nonostante l'età, resta il punto di riferimento li in avanti. Occhio alla situazione, con rumor che negli scorsi giorni si sono susseguiti con diversi punti di vista.

Milan, il rinnovo di Giroud a febbraio?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il mese di gennaio sarà fondamentale per delineare il futuro di Giroud. Il Milan conterebbe di definire il rinnovo del francese entro l’inizio di febbraio. Un piccolo ritardo forse, ma il rinnovo del bomber francese resta fondamentale per il Milan, che al momento può contare solamente su di lui come punto fisso dell'attacco. Per l'attacco un nuovo nome dalla Francia? La situazione >>>