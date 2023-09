Zenga: “Scudetto? L’Inter ha una forza evidente rispetto alle altre”

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, Walter Zenga ha parlato dell'Inter in vista della lotta per lo Scudetto

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, Walter Zenga ha parlato dell'Inter in vista della lotta per lo Scudetto: "L’Inter ha una forza evidente rispetto alle altre. Non so da quanto tempo campioni e vicecampioni della stagione precedente erano così lontane dalla vetta. Inzaghi e tutta l’Inter devono guardare a se stessi, è l’unico modo per continuare a progredire".