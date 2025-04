Zazzaroni: “Sta girando da tempo una ca***ta su Antonio Conte”

"Sta girando da tempo una ca***ta su Antonio Conte . Non è vero che il mister si sia stancato di Napoli, è una assurdità". Così Ivan Zazzaroni , giornalista, ha parlato dell'allenatore del Napoli nel corso della trasmissione Il bello del calcio, programma in onda sulla emittente televisiva campana Televomero. Le sue parole riprese da areanapoli.it.

Zazzaroni: "Ho scambiato dei messaggi con Conte, so bene cosa vuole"

"Il tecnico, inoltre, difficilmente lascia una squadra dopo una sola stagione. Ho scambiato dei messaggi con Antonio Conte, so bene cosa vuole. Il mister, a fine stagione, parlerà con Aurelio De Laurentiis e pianificherà il futuro. Il tecnico vuole una squadra più forte. Il suo progetto è triennale, ma è sta facendo così bene da anticipare i tempi. Già ora, al primo anno, il Napoli è in lotta per la conquista del tricolore".