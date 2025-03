COME CONTE HA DISTRUTTO CONCEICAO! NAPOLI-MILAN: LA PRESSIONE, LE USCITE, REIJNDERS E…

Ecco l'analisi tattica di Napoli-Milan, finita 2-1, da parte del nostro Stefano Bressi in compagnia dell'esperto Mattia Pellé

Il Milan ha perso contro il Napoli nella serata di domenica 30 marzo, subendo due gol in cui la grande colpa va data alla difesa. Nonostante la rete nella ripresa e un rigore sbagliato i rossoneri non sono riusciti a portare a casa nemmeno un pareggio. Ecco, di seguito, nel video qui sotto, l'analisi tattica proposta dal nostro Stefano Bressi in compagnia dell'esperto Mattia Pellé.