Zazzaroni non ci sta: “Non ci sono le condizioni per fare un campionato regolare”

"Calcio disumanizzato? Lo è da molto tempo, da quando hanno riempito i calendari fino al punto che non hai slot per i recuperi. Ricordiamo che quest'anno abbiamo visto due partite del girone d'andata giocate nel girone di ritorno (Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, ndr). Abbiamo visto questa partita tra Inter e Roma che sembrava un rimpallo: l'Inter prima non voleva giocare, poi non voleva giocare la domenica, poi la Lega si è ostinata che bisognava giocare il sabato sera, stava annunciando il sabato sera poi l'Inter ha detto "No okay la domenica". Non è una questione di colpe o non colpe, non ci sono le condizioni per fare un campionato normale e regolare.