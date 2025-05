Zazzaroni: “Ho visto Ronaldo andare al Milan. Figurarsi se Conte …”

Milan, Zazzaroni si espone sul futuro di Conte: e quel paragone con Ronaldo in rossonero ...

"Ad oggi secondo me Tudor andrà via e ci sarà un cambiamento radicale alla Juventus. Chiellini avrà sicuramente un ruolo all'interno della Juventus e mi sembra naturale visto che è un ex giocatore, sa parlare, ha studiato, ha esperienza e competenza. Tutte quelle competenze che servono in un momento dove la società bianconera non se la passa bene. Le voci sono pesanti e pare che John Elkann sia deciso a fare cambiamenti molto forti".