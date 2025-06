Zaccheroni: “Sono arrivato al Milan che ero etichettato come Zac il comunista”

“Le uniche squadre che ho allenato dall’inizio in A sono Udinese e Milan. Dopo non ho più allenato dall’inizio: io dico sempre che c’è un perché se succedono le cose. Sono arrivato al Milan che ero etichettato come Zac il comunista. Berlusconi era al governo, i media hanno indagato sulla mia vita e i miei compaesani dissero che avevo una cognata comunista”.