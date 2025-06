Rudi Voller, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di trasferirsi al Milan in passato

Rudi Voller , ex calciatore, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulla possibilità di trasferirsi al Milan in passato. Ecco, dunque, un estratto delle sue dichiarazioni più importanti.

Milan, Voller rivela il trasferimento mancato: poi l'aneddoto su Capello

Sul possibile passaggio al Milan di Gianni Rivera: "Non solo. Vennero lui e Fabio Capello, che non era ancora allenatore del Milan ma faceva scouting per loro. Era il Milan di Farina, non di Berlusconi. Con Fabio nelle riunioni Uefa ne parliamo ancora. Primavera 1984, mi volevano: videro delle partite, parlammo a Brema. Karl-Heinz Schnellinger mi telefonava. Poi presero Mark Hateley. Fui io a dire che non mi sentivo pronto: venire in Serie A era come fare la Champions adesso, dovevi esserci perché c’erano tutti i migliori".