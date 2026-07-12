Viviano promuove i colpi Gila e Ramos: "Il Milan può lottare per lo Scudetto"

Milan, Gila: "Ecco perché ho scelto il Milan. Sono molto emozionato"

A parlare delle mosse di mercato del Milan e non solo, ci ha pensato l'ex portiere Emiliano Viviano. Ecco un estratto delle sue parole sulla pagina Instagram @arena_sportium.fun:

"Hanno preso Gila che è uno dei difensori più forti in Italia".

Il difensore spagnolo è stato un colpo molto importante per i rossoneri: spesi 30 milioni di euro (compresi i bonus), per strapparlo alla Lazio. Il Diavolo ha battuto la concorrenza di Napoli e Atalanta per dare ad Amorim un difensore veloce e molto attento nell'uno contro uno.

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L'investimento record per l'attacco: arriva Ramos dal PSG

"Hanno preso Ramos che è fortissimo e che, tra i prendibili, era la prima punta più forte che c'era. Secondo me faranno ancora qualcosa, hanno preso un buon allenatore".

Le prossime mosse tra cessioni e nuovi innesti

Vibes da Scudetto: il Milan può colmare il gap con l'Inter?

"Arrivano vibes molto positive dal Milan. Può lottare per lo Scudetto? Assolutamente sì".

L'altro colpo importantissimo per il: la prima punta è arrivata dal PSG per più di 70 milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso di tutta la storia del Milan. Arriverà quindi con una pressione non indifferente, ma ha tutte le caratteristiche ideali per sfondare anche in Serie A.Ecco cosa ne pensaOvviamente il Milan non si fermerà qui con il suo mercato: ci saranno molte cessioni in tutti i reparti praticamente. Poi dovranno arrivare almeno un esterno di centrocampo e un trequartista. Occhio poi anche a un altro difensore, specialmente dopo la probabile cessione di Tomori. Si dovrà quindi attendere ancora molto per capire quali saranno le prossime mosse dei rossoneri.Il Diavolo può essere uno dei candidati perViviano la pensa così:

Presto per fare previsioni perché la rosa rossonera potrebbe essere molto diversa da quella attuale, ma è chiaro che il club deve chiudere un gap molto importante con l'Inter che ha di fatto dominato il campionato la scorsa stagione.