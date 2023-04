Vieri su Milan-Napoli: “Maignan un fenomeno e che bolgia San Siro…”

Intervenuto durante il consueto appuntamento alla BoboTv, su Twitch, Christian Vieri ha parlato del match valido per l'andata dei quarti di ChampionsLeague tra Milan e Napoli. L'ex attaccante dell'Inter ha riempito di elogi il portiere rossonero Mike Maignan, definendolo come uno dei portieri migliori della storia: "Maignan è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che prenderà mai goal. 15 milioni? Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni della storia del calcio. Se non si faceva male, il Milan aveva 10/12 punti in più".