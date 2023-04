Italia, Mancini pensa a Cherki. E quel retroscena sul Milan..

Dopo la convocazione di Mateo Retegui e le voci su Gianluca Prestianni , il Commissario Tecnico dell' Italia Roberto Mancini starebbe pensando di chiamare in Nazionale un altro oriundo. Si tratterebbe di Rayan Cherki , al momento punto fermo della Francia Under 21 , ma mai lanciato da Didier Deschamps .

Al di là di quella che sarà la sua scelta in merito alla Nazionale che vorrà rappresentare in futuro, come riferito da TMW su Rayan Cherki è spuntato un retroscena molto interessante sul Milan e sulla sua possibilità di vestire la maglia rossonera. È infatti di qualche anno fa, quando ancora il classe 2003 veniva seguito dai suoi precedenti agenti, un incontro tra il suo entourage e la dirigenza del Diavolo a Milanello .

Il giocatore sembrava ad un passo dall'indossare la casacca del Milan, ma l'elevate richiesta di commissioni da parte dei suoi agenti, che avrebbero voluto 2 milioni di euro, fu rifiutata dai rossoneri. E Cherki, che al momento non aveva alcun contratto, finì per giocare per il Lione, club in cui tuttora milita. Milan, un club di Serie A piomba su Aouar >>>