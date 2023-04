Milan, concorrenza per Aouar: un club di Serie A interessato al francese

Come riportato da Fabrizio Romano, su Aouar non vi sarebbe solo il Milan, anche un altro club di Serie A si unisce alla concorrenza

Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, sulle tracce di Houssem Aouar non vi sarebbe solo il Milan. Il centrocampista francese, di proprietà del Lione ma con un contratto in scadenza a giugno 2023, era entrato tra gli obiettivi dei dirigenti rossoneri come una golosa occasione a parametro zero. Tuttavia, sembra che anche un altro club di Serie A stia monitorando la situazione del classe '98.