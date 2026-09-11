Alla vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027, Nuno Tavares è intervenuto ai microfoni del club biancoceleste per analizzare la sfida.

Il momento della Lazio

Verso Lazio-Milan, le parole di Nuno Tavares

"Mi aspetto una gran bella partita. Il Milan sta crescendo: gioca bene, ha qualità nei singoli e un ottimo allenatore. Noi però ci siamo preparati al meglio e siamo fiduciosi, abbiamo le carte in regola per vincere".

Il primo Lazio-Milan di Tavares

"Il mio esordio con la Lazio fu proprio contro il Milan. Fu una bella gara: avvertivo la stima di tutti, col passare dei minuti la sicurezza è cresciuta e ho capito di poter essere importante. Spero finisca allo stesso modo".

Le parole su Gattuso

"La fiducia dell'allenatore è fondamentale, ogni giocatore ha bisogno di sentirsi importante. La qualità migliore di Gattuso è l'onestà: è diretto, trasparente e con noi ha un rapporto di grande amicizia. È una persona solare, sempre allegra, e questo porta un'energia molto positiva in tutto il gruppo".

Laarriva all'appuntamento aforte delle tre vittorie conquistate contro Bologna (1-0), Genoa (1-0) e Udinese (2-1).potrà contare suche ha recuperato dai recenti problemi alla caviglia. Non saranno della partita, invece,Nonostante il buon avvio di campionato, i tifosi biancocelesti continueranno a disertare l'Olimpico per protesta contro la gestione di Claudio Lotito. È previsto, però, uno speciale corteo per accompagnare la squadra verso lo stadio.ha iniziato spiegando che tipo di partita si aspetta e ribadendo le ambizioni dellaha ricordato il suo esordio in maglia biancoceleste, avvenuto proprio contro ilil 31 agosto del 2024. In quell'occasione, il portoghese aveva messo a refertonel match terminato sul punteggio di 2-2Per concludere,ha voluto spendere alcune parole anche per, ex centrocampista rossonero e attuale tecnico biancoceleste: