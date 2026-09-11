Nuno Tavares, laterale della Lazio, pala ai microfoni del club biancoceleste in vista del match contro il Milan
Retroscena sulle ultime ore di mercato: il Milan ha fatto un tentativo per Scalvini
Alla vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027, Nuno Tavares è intervenuto ai microfoni del club biancoceleste per analizzare la sfida.
Il momento della LazioLa Lazio arriva all'appuntamento a punteggio pieno, forte delle tre vittorie conquistate contro Bologna (1-0), Genoa (1-0) e Udinese (2-1). Gennaro Gattuso potrà contare su Andrea Pinamonti, che ha recuperato dai recenti problemi alla caviglia. Non saranno della partita, invece, Nicolò Rovella e Adam Marusic. Nonostante il buon avvio di campionato, i tifosi biancocelesti continueranno a disertare l'Olimpico per protesta contro la gestione di Claudio Lotito. È previsto, però, uno speciale corteo per accompagnare la squadra verso lo stadio.
Verso Lazio-Milan, le parole di Nuno TavaresTavares ha iniziato spiegando che tipo di partita si aspetta e ribadendo le ambizioni della Lazio:
"Mi aspetto una gran bella partita. Il Milan sta crescendo: gioca bene, ha qualità nei singoli e un ottimo allenatore. Noi però ci siamo preparati al meglio e siamo fiduciosi, abbiamo le carte in regola per vincere".
Il primo Lazio-Milan di TavaresTavares ha ricordato il suo esordio in maglia biancoceleste, avvenuto proprio contro il Milan il 31 agosto del 2024. In quell'occasione, il portoghese aveva messo a referto due assist nel match terminato sul punteggio di 2-2
"Il mio esordio con la Lazio fu proprio contro il Milan. Fu una bella gara: avvertivo la stima di tutti, col passare dei minuti la sicurezza è cresciuta e ho capito di poter essere importante. Spero finisca allo stesso modo".
Le parole su GattusoPer concludere, Tavares ha voluto spendere alcune parole anche per Gennaro Gattuso, ex centrocampista rossonero e attuale tecnico biancoceleste:
"La fiducia dell'allenatore è fondamentale, ogni giocatore ha bisogno di sentirsi importante. La qualità migliore di Gattuso è l'onestà: è diretto, trasparente e con noi ha un rapporto di grande amicizia. È una persona solare, sempre allegra, e questo porta un'energia molto positiva in tutto il gruppo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan, tre indizi chiari dalla conferenza stampa di Amorim: spalle larghe e idee non negoziabili
Probabili formazioni
Lazio-Milan, le probabili formazioni: ancora due dubbi da sciogliere per Amorim
Conferenze stampa
Lazio-Milan, Amorim punge: "Non vedevate l'ora di criticarmi. Pulisic giocherà" | Rivivi il Live
Ultime Notizie
Golden Boy 2026, c'è anche Cisse del Milan tra i candidati: le regole del 'torneo' e come votarlo
Interviste
Conceição punge il Milan: "Una coppa l’ho portata a casa io, in sei mesi. Auguro ad Amorim ..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti