Veiga sul Milan: “Impossibile non citare Leao, un impatto incredibile”

In un’intervista esclusiva ai microfoni di Diretta Flashscore, Danilo Veiga , esterno del Lecce , ha parlato del Milan e del suo compagno di ruolo, Rafael Leão . Il giocatore ha condiviso le sue impressioni sulla squadra rossonera e sul talento del portoghese, esprimendo grande rispetto per entrambi.

Veiga: "Leao? Contro di noi aveva anche fatto assist, impatto incredibile"

Sugli avversari. "Quando si parla di giocatori, è impossibile non citare Rafael Leão. Anche se non ho giocato molti minuti contro il Milan, il suo impatto appena entrato in campo è stato evidente a tutti. Ha anche fornito l'assist per il terzo gol. Per quanto riguarda la squadra che mi ha sorpreso, devo riflettere un po' perché, a dire il vero, non ho giocato contro molte squadre".