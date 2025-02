Vanoli soddisfatto dopo il Milan: “Una partita che ci siamo meritati”

“Una partita che questi ragazzi si sono meritati. Faccio loro i complimenti. Se ci paragoniamo a loro a livello individuale non c’era partita. Però avevo detto loro che questa gara potevamo vincerla con coraggio e con lo spirito che ci sta contraddistinguendo in questa parte. Sono contento perché penso che i ragazzi se lo meritino, ce lo meritiamo tutti compresa la tifoseria che ci ha trascinato. Questo in campionato i tifosi sono un qualcosa in più per noi. Allo stesso tempo siamo cresciuti, dobbiamo commettere meno ingenuità come quella del rigore. Però questa volta siamo riusciti a stare in partita, a soffrire e, quando ce ne hanno dato la possibilità, a controbattere.”