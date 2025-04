Udinese-Milan, Costacurta: “Scaroni? I tifosi non possono essere d’accordo”

Costacurta: “I due progetti persi in modo inaccettabile, bisogna riflettere”

Il parere di Costacurta sulle parole di Scaroni: "Credo che già a questo punto di questa stagione i tifosi non possano essere d'accordo, anche se ancora non si può definire fallimentare: i due progetti più auspicabili siano stati persi e in malo modo. Ed è anche il modo in cui sono falliti questi obiettivi che deve far riflettere".