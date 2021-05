Udinese-Juventus, Piccinini: “Paratici? Il suo è un atteggiamento italiano”

Sandro Piccinini, noto giornalista, ha commentato l'episodio avvenuto nel match tra Udinese e Juventus dove ha visto Paratici protagonista

Sandro Piccinini, noto giornalista sportivo, ha parlato del comportamento di Fabio Paratici durante Udinese-Juventus ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del telecronista. "È un atteggiamento molto italiano e non va bene. Non mi piace che un dirigente vada a parlare con l'arbitro e lo condizioni, poi a fine primo tempo. Paratici è recidivo, è stato già inibito. Spero che chi di dovere prenda provvedimenti". Intanto Juventus-Milan è decisiva per il futuro di due giocatori. Il punto.