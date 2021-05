Udinese-Juventus, Marelli: “Chi ha fatto entrare in campo Paratici?” | News

L'ex arbitro di calcio, Luca Marelli, ha commentato il discusso episodio che si è verificato in Udinese-Juventus, con Paratici protagonista

Intervenuto attraverso il proprio canale YouTube, l'ex arbitro Luca Marelli ha criticato aspramente l'episodio verificatosi domenica alla Dacia Arena nel match tra Udinese e Juventus, con Fabio Paratici che è piombato sull'arbitro Chiffi a fine primo tempo. Queste le sue parole. "Chiffi ha arbitrato benissimo, non si è fatto condizionare da nulla e sta crescendo in maniera esponenziale. Le proteste a fine primo tempo di Paratici meritano una parentesi. Ame non interessa che sia recidivo, ma queste scene non devono accadere. Al di là del fatto che nel primo tempo non c’era un motivo per dare sfogo a queste proteste, dobbiamo porci una domanda. Paratici non è mai andato in panchina, perciò in campo non ci può andare: chi lo ha fatto entrare? Non penso sia un perfetto sconosciuto. Qua bisogna cominciare a farsi qualche domanda su ciò che deve essere consentito". Intanto Juventus-Milan è decisiva per il futuro di due giocatori. Il punto.