Trevisani sul Milan: “Scelte discutibili, siamo nel metaverso del pallone”

Milan, Trevisani: "Ridammi i Tonali, i Kessié. E Leao..."

Trevisani ha sottolineato il rischio di lasciare in campo il terzino francese già ammonito nella sfida contro il Feyenoord: “Nel calcio di oggi, se rimani in dieci sei morto ormai. Alcuni allenatori, come Inzaghi, tendono per questo a sostituire i giocatori ammoniti. In una partita fondamentale come Milan-Feyenoord forse doveva farlo anche Conceição con Theo Hernandez. In questo panorama arbitrale poi, dopo aver visto il rigore dato contro l’Atalanta, era un rischio tenerlo in campo”.