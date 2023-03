Trevisani: “Napoli avanti a Inter e Milan per qualità di gioco”

Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato in vista del sorteggio per i quarti di finale di Champions League . Il noto telecronista ha analizzato le possibili avversarie di Milan , Inter e Napoli .

"City, Real e Bayern sono, non dico ingiocabili, ma il Madrid è la storia, il City ha Guardiola e Haaland e i tedeschi sono probabilmente la migliore in senso assoluto. Il Chelsea ha speso mille milioni, ha giocatori più forti ma assemblati maluccio. Il Benfica è la migliore perché ha meno nomi. Il derby? Lo eviterei perché vorrei passassero tutte, ma ci garantirebbe una semifinale: non buttiamolo proprio via".