Calciomercato Milan – Occhi sulla stella dell’Est: le parole di Massara

Oggi è giorno di sorteggio dei quarti di finale di Champions League e il Milan conoscerà la sua rivale nel cammino europeo del mese di aprile. Intanto, la squadra di Stefano Pioli si prepara alla delicata e insidiosa trasferta di domani sera in casa dell'Udinese. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, non restano, però, con le mani in mano ed è proprio in questo periodo che iniziano ad intavolare delle trattative di calciomercato in vista della prossima estate. C'è tanto lavoro da fare.